Необходимо cверстать страницу Singularity по макету на ReactJS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок1158 просмотров

Необходимо cверстать страницу по макету на ReactJS

Описание задания

\ссылка на макет

4 года назад
peshkovmaks003
Максим 
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