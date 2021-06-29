Переверстать часть сайта по новому дизайну в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок356 просмотров

Идет разработка интернет-магазина электроники. Проект на Laravel, фронт - модификация шаблона. Только в процессе разработки убедил руководство сделать нормальный дизайн, есть готовый проект Figma, являющийся переработкой текущего шаблона.

Что было:

http://etor.tmweb.ru/

Что стало:

https://www.figma.com/file/IgQeHxStBQNTGAOpk9hkZt/em24?node-id=0%3A1

ЗАДАЧА

Переверстать проект под дизайн в Фигме. В старом и новом дизайне есть различия, есть сходства. Хотите - делайте с нуля, но тогда придется повторить ряд элементов со старого шаблона.

Желательно получить результат в виде blade-шаблонов. В крайнем случае обсудим статику.

Срок: 5-7 дней.

За сколько сделаете?

FigmaLaravelNode.js
4 года назад
Raroom
Вадим 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$65
12 дней
Escrow
Работа не закончена. Сделана часть, причем крайне небрежно. Сроки жестко сорваны. Говорит все закончено - совершенно нет, составляю большой список правок, еле оттягиваю сроки с руководством. Говорит закончит. В дедлайн уже новых сроков, ломает верстку главной страницы, говорит что передумал и хочет мне что-то там "пояснить" вместо сдачи проекта. Заплатил ему 50% за часть работы, попрощался. Делайте выводы, коллеги.
Не понравился мне данный заказчик от слова совсем. На связь выходит раз в сутки ближе к ночи, с пятницы до ночи понедельника вообще не заходит. Попросил развернуть хостинг, чтоб делать его проект там, попросил я как раз днем пятницы, ну и до вечера понедельника ждал. Не работал ftp, попросил новый доступ - в 1 ночь ответил, что все работает и не даст, новый доступ получил только через день ночью. Присылал мне список правок как-то, он был в основном без пояснений и некоторые моменты, были ровные, но все равно написал что криво. Ни разу не спрашивал, как там дела с работой, сразу писал претензии, что ничего не делается, по ощущениям он даже на свой сайт не заходит, а сразу писал Из последний претензии была жалоба на кривую страницу, а сам даже кэш обновить не смог, даже не ответил на сообщение, что это может быть кэш, а так же игнорил день После чего, через 4 дня он оставил мне отзыв, сказав, что не в силах терпеть, ждать, у него проблемы, хоть он и выходил раз в 2 дня в среднем на связь со мной, правок как таковых не было, просто криво, и говорит, что это не работа Вообще не советовал бы работать с данный исполнителем/заказчиком и связываться с этой студией - http://websl.ru/

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
23 года
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4 года назад
Михайло
 
36 лет
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Был
3 дня назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад

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