Работа не закончена. Сделана часть, причем крайне небрежно. Сроки жестко сорваны. Говорит все закончено - совершенно нет, составляю большой список правок, еле оттягиваю сроки с руководством. Говорит закончит. В дедлайн уже новых сроков, ломает верстку главной страницы, говорит что передумал и хочет мне что-то там "пояснить" вместо сдачи проекта. Заплатил ему 50% за часть работы, попрощался. Делайте выводы, коллеги.