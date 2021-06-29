Требуется сверстать страницу Singularity по предоставленному макету с использованием ReactJS. Обеспечить адаптивность и соответствие макету. Подробности в описании задания.
Переверстать часть сайта по новому дизайну в Figma
Идет разработка интернет-магазина электроники. Проект на Laravel, фронт - модификация шаблона. Только в процессе разработки убедил руководство сделать нормальный дизайн, есть готовый проект Figma, являющийся переработкой текущего шаблона.
Что было:
Что стало:
https://www.figma.com/file/IgQeHxStBQNTGAOpk9hkZt/em24?node-id=0%3A1
ЗАДАЧА
Переверстать проект под дизайн в Фигме. В старом и новом дизайне есть различия, есть сходства. Хотите - делайте с нуля, но тогда придется повторить ряд элементов со старого шаблона.
Желательно получить результат в виде blade-шаблонов. В крайнем случае обсудим статику.
Срок: 5-7 дней.
За сколько сделаете?
Выбранный исполнитель
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