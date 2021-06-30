Требуется сверстать страницу Singularity по предоставленному макету с использованием ReactJS. Обеспечить адаптивность и соответствие макету. Подробности в описании задания.
Верстка
Нужно сверстать лендинг, он очень легкий, состоит из картинок и формы реги
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