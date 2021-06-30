Верстка

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Завершен17 заявок494 просмотра

Нужно сверстать лендинг, он очень легкий, состоит из картинок и формы реги

4 года назад
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$16
1 день
Escrow
Очень быстро и качественно все сделано, без лишних вопросов
Отличный заказчик, могу с уверенностью рекомендовать! Особенно порадовали: Вежливость Четкость Ежеминутный ответ на мои сообщения Было очень приятно сотрудничать!

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