Заголовки на сайте WP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка102 просмотра

ТЗ  прилагается

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WordPress
4 года назад
sofer770
Ида 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
$20
2 дня
Escrow
Молодчина. Моментальная работа, точное понимание задачи, прекрасное отношение
Ида отлично поставила задачу! Только положительные эмоции :)

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
онлайн
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