Требуется верстка полного многостраничного проекта с адаптивным и кросбраузерным дизайном. Используйте HTML5, CSS3, jQuery, следуйте методологии БЭМ. Код должен быть структурированным и валидным, без фреймворков. Оптимизация скорости загрузки страниц по Google Page Speed. Необходим опыт работы и внимание к деталям. Бюджет 30 000 руб.
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