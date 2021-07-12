Необходимо разработать HTML-рассылку для email на основе таблиц с отображением около 20 товаров и небольшим текстом. Включить поле для ввода суммы, отправку имени и источника с линка. Макет будет предоставлен в Figma через 1-2 дня. Укажите необходимое время, стоимость и сроки выполнения. Примеры прошлых работ и опыт обязательны. Проект предполагает долгосрочное сотрудничество.