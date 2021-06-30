Добрый день, задача такая. Вот например статья https://investprofit.info/what-is-a-block-of-shares/, там есть две таблицы. Они горизонтального формата, так что понятно, что в вертикальный формат телефона не помещаются. Нужно сделать у всех таблиц на сайте горизонтальную прокрутку в мобильной версии (таблица должна скроллиться, а сайт нет). Примеры есть даже в Яндексе, просто не имел дела с CSS - так что надеюсь решить вопрос в течение дня. В ПК версии таблицы должны остаться без изменений.