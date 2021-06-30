Адаптивные таблицы в CSS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок701 просмотр

Добрый день, задача такая. Вот например статья https://investprofit.info/what-is-a-block-of-shares/, там есть две таблицы. Они горизонтального формата, так что понятно, что в вертикальный формат телефона не помещаются. Нужно сделать у всех таблиц на сайте горизонтальную прокрутку в мобильной версии (таблица должна скроллиться, а сайт нет). Примеры есть даже в Яндексе, просто не имел дела с CSS - так что надеюсь решить вопрос в течение дня. В ПК версии таблицы должны остаться без изменений.

CSS
4 года назад
shvalbe
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2 года назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Иван отлично справился с задачей. Попутно выплыло еще несколько косяков мобильной версии, с которыми Иван тоже успешно разобрался. Быстрая коммуникация, оперативные решения. Всем доволен и сохраняю контакт Ивана для дальнейшей работы.
Отличный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

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