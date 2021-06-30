Адаптивная html-вёрстка модуля сайта

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Завершен21 заявка1827 просмотров

https://www.figma.com/file/f0y000OntAdYuyWJqD4uFH/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2

Нужна адаптивная вёрстка блока сайта для корректного отображения на разных устройствах.

Логическое разрешение 320 px - для мобильных устройств

991 px - для большинства планшетов в вертикальной ориентации

1360 px - для большинства планшетов в горизонтальной ориентации и некоторых, в основном ноутбучных, десктопов

1920 px - для широких десктопов

HTML
4 года назад
vipceiling663404
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$15
1 день
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Хороший исполнитель. Грамотный подход к делу подчёркивает наводящими вопросами. Выполнил работу точно по ТЗ
Всё супер!
vadim_losenkov
37 лет
4 года в сервисе
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день назад
4 года назад
$10
2 дня
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Вежливо, оперативно, точно. Спасибо за работу
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Mills
39 лет
6 лет в сервисе
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2 дня назад
4 года назад
$15
1 день
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Оперативно и очень точно. Спасибо
Спасибо за доверие. Интересный для реализации блок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
themrusgame
Амир 
21 год
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
$7
1 день
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Хороший исполнитель. Оперативная вдумчивая работа
Рекомендую Александра как ответственного заказчик. Во время проекта вопросов не возникло, и нам удалось сразу договориться. Спасибо за интересный проект!
Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$7
1 день
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lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
1 день
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kost_enikov
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
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Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
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