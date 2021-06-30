Требуется сверстать страницу Singularity по предоставленному макету с использованием ReactJS. Обеспечить адаптивность и соответствие макету. Подробности в описании задания.
Адаптивная html-вёрстка модуля сайта
https://www.figma.com/file/f0y000OntAdYuyWJqD4uFH/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2
Нужна адаптивная вёрстка блока сайта для корректного отображения на разных устройствах.
Логическое разрешение 320 px - для мобильных устройств
991 px - для большинства планшетов в вертикальной ориентации
1360 px - для большинства планшетов в горизонтальной ориентации и некоторых, в основном ноутбучных, десктопов
1920 px - для широких десктопов
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