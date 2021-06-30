Адаптивная html-вёрстка модуля сайта

Требуется фронтенд-разработчик для вёрстки адаптивных и кроссбраузерных интерфейсов промо-проектов и посадочных страниц. Обязанности включают реализацию анимационных эффектов на CSS и JS, а также поддержку существующих проектов. Необходим опыт работы с JS-фреймворками, такими как Vue.js или React. Возможность удалённой работы.