Сверстать 1 страничку, (и яваскрипт)

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Закрыт15 заявок874 просмотра

сверстать страничку, когда пользователь крутит колесо мышки, картинки должны разъехаться и уйти за экран. а приехать другая тройка.

это все.

п.с. отображаться должно и на мобильном. яваскрипт нужен сам свой, без сторонних "примочек" вроде jquery

пишите цены сроки.

JavaScriptjQuery
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viktor_yan
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