Здравствуйте,

У нас есть плагин для отправки открыток. На нем есть форма https://bit.ly/3vFrUFc.

Мы хотим эту форму улучшить. Есть готовый дизайн Ui/UX. Нужно изменить старый вид на новый.

Очень важно, чтобы там была возможность использования адресной книги, если это с мобильного устройства (такого функционала сейчас нет и его нужно добавить).

Вот документ по шагам https://docs.google.com/document/d/1C2kT1R_PktmsfvAIArnULOXd4pOMizg0WHAhyOqp-zU/edit

Также отдельно прикрепляю файлы по дизайну в высоком качестве.

Важно: функционал трогать не нужно, только добавить возможность использования адресной книги. Все остальное - это только дизайн.

Стоимость договорная.

Не работаем по предорлате напрямую. Работаем через безопасную сделку.

Спасибо!