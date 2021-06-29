Требуется сверстать страницу Singularity по предоставленному макету с использованием ReactJS. Обеспечить адаптивность и соответствие макету. Подробности в описании задания.
Нужно обновить UI/UX плагина Wordpress - дизайн уже есть
Здравствуйте,
У нас есть плагин для отправки открыток. На нем есть форма https://bit.ly/3vFrUFc.
Мы хотим эту форму улучшить. Есть готовый дизайн Ui/UX. Нужно изменить старый вид на новый.
Очень важно, чтобы там была возможность использования адресной книги, если это с мобильного устройства (такого функционала сейчас нет и его нужно добавить).
Вот документ по шагам https://docs.google.com/document/d/1C2kT1R_PktmsfvAIArnULOXd4pOMizg0WHAhyOqp-zU/edit
Также отдельно прикрепляю файлы по дизайну в высоком качестве.
Важно: функционал трогать не нужно, только добавить возможность использования адресной книги. Все остальное - это только дизайн.
Стоимость договорная.
Не работаем по предорлате напрямую. Работаем через безопасную сделку.
Спасибо!
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