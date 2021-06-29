Вёрстка и натяжка на cs-cart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки449 просмотров

Всем привет!Дано:- дизайн на Figma, который нужно сверстать и натянуть на интернет магазин на Cs-cart.От вас:- отличное знание html, css, js- опыт работы с Cs-cart- свободное время для работы над проектом.

CSSFigmaHTMLJavaScript
4 года назад
an18778
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