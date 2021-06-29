Верстка приложения на React и чистый HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок721 просмотр

Верстка на основе макета Figma

Опыт верстки многоуровневых приложений с пониманием качественной адаптации на различных разрешениях - обязателен

Наличие портфолио выполненных работ - обязателен

Готовность работы на условиях подписания НДА - обязательно

FigmaHTML
4 года назад
Weaverman
Олег 
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