Наиужаснейший заказ в моей жизни! Человек 17 дней в сервисе, беру у него заказ, пишет мне в телеграмм аккаунт с совершенно другим именем, очень сильно подгоняет, пишет буквально каждые 10 минут, стараюсь сделать все, чтобы он остался доволен. В итоге работа выполнена 2 недели назад, денег нет, кормит обещаниями, что якобы какой-то заказчик должен проверить и скинуть деньги