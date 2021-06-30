Адаптинвая верстка 3-х страниц

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок499 просмотров

Адаптивная верстка сайта с макета в скетч(открывается в зеплине и фигме)

Бюджет 3000р. Оплата по факту.

Макет: https://dropmefiles.com/Pe7RY

Figma
4 года назад
tilokes
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Michael259
Михаил 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
4 года назад
$40
3 дня
Наиужаснейший заказ в моей жизни! Человек 17 дней в сервисе, беру у него заказ, пишет мне в телеграмм аккаунт с совершенно другим именем, очень сильно подгоняет, пишет буквально каждые 10 минут, стараюсь сделать все, чтобы он остался доволен. В итоге работа выполнена 2 недели назад, денег нет, кормит обещаниями, что якобы какой-то заказчик должен проверить и скинуть деньги

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
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Был
17 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Michael259
Михаил 
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