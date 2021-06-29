Верстка

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок131 просмотр

Добрый день, Анатолий, вы сделали верстку, которую отклонил Михаил, но нам очень понравилась она и мы хотели бы выкупить у вас ее за 500 рублей.

4 года назад
personal_name
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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