Требуется сверстать макет сайта из Adobe XD с учетом кроссплатформенности. Верстка должна поддерживать мобильные устройства и различные разрешения: 320 px, 991 px, 1360 px и 1920 px. Необходимы примеры работ и информация о сроках выполнения и стоимости.
Адаптивная версика "окружная"
Адаптивная верстка лендинга. Бюджет 5000р. Оплата 2500р после верстки в деск. Макет в XD
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