Верстка Landing Page

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Закрыт13 заявок1372 просмотра

Добрый день!

Нужен исполнитель для верстки посадочной страницы с калькулятором.

Макет страницы: макет

Требования к верстке в приложенном ТЗ.

Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета.

Данные для калькулятора в приложенном файле.

Оплата по факту выполнения работы.

4 года назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
$60
5 дней
Escrow
Работа не выполнена. Сроки просрочены на 20 дней сверх изначально оговоренных 5ти и затем согласованных до 7ми. Ознакомился с ТЗ после оговоренных сроков и стоимости, при предоставленном сразу в заявке ТЗ. После оговоренной стоимости, просил ее увеличить. То, что сделал в большей части не соответствовало ТЗ. При указании правок и доделок, ссылается на кеш, и говорит что все работает - хотя на самом деле нет. Не сделал адаптацию под iOs. При указании этого в правках, прилагает скрины с других систем и говорит, что все нормально. Когда сроки подошли к критическим, перестал выходить на связь, с короткими отписками, что позже все выльет и безрезультатно пропадает. При сообщении о прекращении сотрудничества, просит снова поднять стоимость, после чего выльет правки. Крайне не рекомендую.
Работа была выполнена более чем на 90% и я все сохранил - Полностью заполнил текстом с макета, а потом половину нужно было переделать, не знаю как, но это вроде работа не совсем верстальщика, ну да алдно - Была написано сделать какой-то эффект, я сделал самописный адаптивный слайдер, параллакс эффекты, а потом просто оказывается, что это нужно было сделать не так, а в 3 раза сложнее - Как я вообще понял, этот человек является посредником, берет сайты подороже (как я посмотрел на сайта, который указан в разработке от 40к лендинг), а дает за 5к, при этом меняются условия и задачи, а цена нет - Отвечают довольно долго и человек с которым я вообще общался не является кем-то главным, он просто передает всю информацию человека, а тот клиенту их, это просто ужасно - Еще просто по несколько раз выкидывают одну и ту же правку, хотя нужно было бы просто почистить кэш, ибо есть и префиксы и caniuse говорит, что это можно уже давно использовать Категорически не рекомендую связываться с этими людьми и сайтом orangecreative (или как-то так)

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