Требуется адаптивная верстка для CRM начай. Необходимо создать 2 основных экрана с функционалом, несколько статических экранов и 2 поп-апа. Бюджет на проект составляет 4000 рублей, оплата производится по факту, возможен аванс после выполнения 2 фреймов.
Верстка Landing Page
Добрый день!
Нужен исполнитель для верстки посадочной страницы с калькулятором.
Макет страницы: макет
Требования к верстке в приложенном ТЗ.
Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета.
Данные для калькулятора в приложенном файле.
Оплата по факту выполнения работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $65
Требуется верстка не адаптивного сайта для мини CRM с использованием HTML, CSS, Bootstrap 4, jQuery и Less. Бюджет составляет 5000 рублей, оплата по факту. Возможен аванс в середине работы.HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Требуется адаптивная верстка трех страниц сайта по макету в Sketch. Макет доступен в Zeplin и Figma. Бюджет 3000 рублей, оплата производится по факту выполнения работ.Закрыт4 года назад
- $65
Требуется выполнить адаптивную верстку лендинга по макету в XD. Бюджет проекта составляет 5000 рублей, из которых 2500 рублей выплачиваются после завершения верстки для десктопной версии.Закрыт4 года назад
Требуется сверстать макет сайта из Adobe XD с учетом кроссплатформенности. Верстка должна поддерживать мобильные устройства и различные разрешения: 320 px, 991 px, 1360 px и 1920 px. Необходимы примеры работ и информация о сроках выполнения и стоимости.Завершен4 года назад
Требуется верстка приложения на React и чистом HTML на основе макета Figma. Обязателен опыт верстки многоуровневых приложений с качественной адаптацией на разных разрешениях. Наличие портфолио выполненных работ и готовность подписать НДА также являются обязательными условиями.HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо переверстать несколько страниц HTML существующего сайта. Сайт корректно работает, требуется внести изменения в пути и обновить некоторый текст. Ожидается качественное выполнение задачи с соблюдением всех требований.Завершен4 года назад
Необходимо сверстать одну страницу, где при прокрутке колесом мыши изображения разъезжаются и заменяются на другие. Использовать чистый JavaScript без сторонних библиотек, с адаптацией под мобильные устройства. Укажите свои цены и сроки выполнения задачи.HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад