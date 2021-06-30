Работа была выполнена более чем на 90% и я все сохранил - Полностью заполнил текстом с макета, а потом половину нужно было переделать, не знаю как, но это вроде работа не совсем верстальщика, ну да алдно - Была написано сделать какой-то эффект, я сделал самописный адаптивный слайдер, параллакс эффекты, а потом просто оказывается, что это нужно было сделать не так, а в 3 раза сложнее - Как я вообще понял, этот человек является посредником, берет сайты подороже (как я посмотрел на сайта, который указан в разработке от 40к лендинг), а дает за 5к, при этом меняются условия и задачи, а цена нет - Отвечают довольно долго и человек с которым я вообще общался не является кем-то главным, он просто передает всю информацию человека, а тот клиенту их, это просто ужасно - Еще просто по несколько раз выкидывают одну и ту же правку, хотя нужно было бы просто почистить кэш, ибо есть и префиксы и caniuse говорит, что это можно уже давно использовать Категорически не рекомендую связываться с этими людьми и сайтом orangecreative (или как-то так)