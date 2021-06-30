пока 2 основных экрана, на них основной функционал. остальные экраны в основном статика и текст. ну и настройки там + будет где то 2 поп-апа еще. для настройки фильтра дат и тд

Бюджет 4000р. Оплата по факту. Возможен аванс после 2 фреймов.