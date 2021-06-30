Требуется верстка не адаптивного сайта для мини CRM с использованием HTML, CSS, Bootstrap 4, jQuery и Less. Бюджет составляет 5000 рублей, оплата по факту. Возможен аванс в середине работы.
Адаптивная верстка црм начай
пока 2 основных экрана, на них основной функционал. остальные экраны в основном статика и текст. ну и настройки там + будет где то 2 поп-апа еще. для настройки фильтра дат и тд
Бюджет 4000р. Оплата по факту. Возможен аванс после 2 фреймов.
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