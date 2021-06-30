Переверстать сайт

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок703 просмотра

Всем привет. Нужно качественно переверстать сайт, https://progresskaz.a-lux.dev, в таком же стиле как и сейчас, с полным адаптивом для вертикальной и горизонтальной версий, в планшете и моб версии нужно переверстать меню, для десктопа нужно сделать меню с возможностью изменения категорий и под категорий, так как после верстки будет интеграция с движком и будет конструктор меню. Сайт должен отображаться во всех браузерах в одном стиле, в десктопе и в мобильных устройствах. На многих страницах не должно быть скролла, подробности обсудим. В дизайн макете есть только несколько страниц, остальное нужно верстать с сайта.

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Savchenko-M
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