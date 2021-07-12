Верстка лендинга html+css+js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен39 заявок2560 просмотров

Добрый день, нужно сверстать лендинг примерно 13 экранов. 

Полностью рабочий с формами и тд.

Дизайн прикреплен. Мобильная версия будет через 1-2 дня.

Планшет адаптировать из десктопа.

Верстка на flex или блочная, никаких bootstrap итд.

ТЗ по блокам будет исполнителю. Кросбраузерно, валидно - чекаю сервисами. 

Срок 4 дня. 100$

BootstrapCSSHTMLJavaScript
4 года назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$110
4 дня
Все сделал быстро. Нормальный исполнитель правки были, все быстро четко сделано. Сделал бонусом решение для форм. Рекомендую.
Всегда на связи, отвечает на все вопросы, отличный заказчик!

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