Вёрстка сайтов с чистым, кросбаузерным, валидным, семантическим и доступным исходным кодом

Только качественно и в срок - вёрстка с чистым, кросбаузерным, валидным, семантическим и доступным исходным кодом

Моя цель - предоставить лучшую услугу за адекватные деньги!

Работая со мной вы экономите:

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что

Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов. А так же, не смотря на то, что моя вёрстка выполнена качества, она имеет не большую стоимость. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат

В течении одной недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно

и в кратчайшие сроки исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены

при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Основное:

- Только качественно и в срок - вёрстка с чистым, кросбаузерным и валидным исходным кодом

- БЭМ, CSS3, HTML5, VanillaJS, Gulp, SCSS, PUG

Ответственность:

- готов приступить к работе сразу

- даю консультации по макету

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, семантическая и доступная. Только чистый и понятный код,

- Верстая из Figma, Photoshop, Zeplin, Sketch

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- Простая анимация

Технологии и принципы:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), VanillaJS, БЭМ, SASS, PUG, Flexbox

- Mobile First (при необходимости), Pixel Perfect

Образование:

- Высшее

- Окончил курсы от школы HTMLAcademy

- Успешно прошел курсы от freecodecamp.org

- Постоянно совершенствую свои навыки, проходя различные курсы и читая книги по JS

Сайт портфолио со всеми моими работами:

- olegtsyganov.ru

Связь:

- Сайт: https://olegtsyganov.ru

- E-mail: [email protected]

- Telegram: @tsyganovoleg

- Viber/WhatsApp: +7-927-203-00-36