Только качественно и в срок - вёрстка с чистым, кросбаузерным, валидным, семантическим и доступным исходным кодом
Моя цель - предоставить лучшую услугу за адекватные деньги!
Работая со мной вы экономите:
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я
сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента
вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в
существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных
макетов. А так же, не смотря на то, что моя вёрстка выполнена качества,
она имеет не большую стоимость.
стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они
будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и
дополнительных затрат
и в кратчайшие сроки исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены
при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!
Основное:
- Только качественно и в срок - вёрстка с чистым, кросбаузерным и валидным исходным кодом
- БЭМ, CSS3, HTML5, VanillaJS, Gulp, SCSS, PUG
Ответственность:
- готов приступить к работе сразу
- даю консультации по макету
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, семантическая и доступная. Только чистый и понятный код,
- Верстая из Figma, Photoshop, Zeplin, Sketch
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- Простая анимация
Технологии и принципы:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), VanillaJS, БЭМ, SASS, PUG, Flexbox
- Mobile First (при необходимости), Pixel Perfect
Образование:
- Высшее
- Окончил курсы от школы HTMLAcademy
- Успешно прошел курсы от freecodecamp.org
- Постоянно совершенствую свои навыки, проходя различные курсы и читая книги по JS
Сайт портфолио со всеми моими работами:
Связь:
- Сайт: https://olegtsyganov.ru
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @tsyganovoleg
- Viber/WhatsApp: +7-927-203-00-36
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