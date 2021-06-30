Необходимо сделать анимацию для камушков по макету: https://www.figma.com/proto/7nTSS8MaIts6m0C9owArBK/PSH?node-id=11%3A623&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1 при наведении на кнопку и при смене слайда. Верстка слайдера есть, однако не исключено, что слайдер надо будет переверстывать.