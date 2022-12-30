front_freelance

Таиржан Аметов front_freelance

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
😎&#128187;Разработка сайтов любой сложности.Адаптивная верстка.Анимации на css и js.Проект сдаю в срок&#128344;&#10004;

??ОБО МНЕ??

ВЕБ-ПРОГРАММИСТ?

Есть опыт в разработке сайтов.На данный момент введу блог в инстаграме о веб-разработке.Есть портфолио с сайтами.Сделаю то, что Вам нужно по оптимальной цене в кротчайшие сроки.

Технологии с которыми работаюHTML/HTML5CSS/CSS3/SCSS/BOOTSTRAP JavaScript/ библиотека React js

?ПЛЮСЫ РАБОТАТЬ СО МНОЙ:

  • Удобное решение поставленной задачи

  • По цене работы всегда можно договориться

  • НЕ ДОРОГО

  • Не сдаю проект в дедлайн!

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

  • ПОДРОБНОЕ ТЗ

  • Соглашение о работе с предоплатой

МОИ СОЦ.СЕТИ

Front.end_programmer

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Можно переводом на карту

QIWI

Портфолио