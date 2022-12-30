😎💻Разработка сайтов любой сложности.Адаптивная верстка.Анимации на css и js.Проект сдаю в срок🕘✔

??ОБО МНЕ??

ВЕБ-ПРОГРАММИСТ?

Есть опыт в разработке сайтов.На данный момент введу блог в инстаграме о веб-разработке.Есть портфолио с сайтами.Сделаю то, что Вам нужно по оптимальной цене в кротчайшие сроки.

Технологии с которыми работаюHTML/HTML5CSS/CSS3/SCSS/BOOTSTRAP JavaScript/ библиотека React js

?ПЛЮСЫ РАБОТАТЬ СО МНОЙ:

Удобное решение поставленной задачи

По цене работы всегда можно договориться

НЕ ДОРОГО

Не сдаю проект в дедлайн!

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ПОДРОБНОЕ ТЗ

Соглашение о работе с предоплатой

МОИ СОЦ.СЕТИ

Front.end_programmer

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Можно переводом на карту

QIWI