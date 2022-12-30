😎💻Разработка сайтов любой сложности.Адаптивная верстка.Анимации на css и js.Проект сдаю в срок🕘✔
??ОБО МНЕ??
ВЕБ-ПРОГРАММИСТ?
Есть опыт в разработке сайтов.На данный момент введу блог в инстаграме о веб-разработке.Есть портфолио с сайтами.Сделаю то, что Вам нужно по оптимальной цене в кротчайшие сроки.
Технологии с которыми работаюHTML/HTML5CSS/CSS3/SCSS/BOOTSTRAP JavaScript/ библиотека React js
?ПЛЮСЫ РАБОТАТЬ СО МНОЙ:
Удобное решение поставленной задачи
По цене работы всегда можно договориться
НЕ ДОРОГО
Не сдаю проект в дедлайн!
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ПОДРОБНОЕ ТЗ
Соглашение о работе с предоплатой
МОИ СОЦ.СЕТИ
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Можно переводом на карту
QIWI
Портфолио
- Bike shop26 просмотров
- Figmaland29 просмотров
- Travel web-page29 просмотров
- Website about Lawyers52 просмотра
- JS Проекты53 просмотра
- SPOTIFY-website47 просмотров
- Webflow58 просмотров
- Who am i ?34 просмотра
- Venom 256 просмотров