Занимаюсь я разработкой лендингов(одностраничники), сайтов визиток,

интернет-магазинов и корпоративных сайтов.

При заказе моих услуг вы получите: честность и легкий подход, стабильную связь со мной!

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ любой сложности

- UX/UI дизайн

- Frontend-программирование

Мои навыки:

- Дизайн сайтов(Figma, Photoshop, XD, Sketch, Axure RP)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, React)

- Интеграция проекта с CMS Wordpress, MODx, Opencard, Joomla, Tilda

- Настройка Google Adwords и Я.Директ

Веду разработку с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории.

Всегда выкладываюсь на все 100% и подхожу к своей работе с большой ответственностью.

А так же я хочу, что бы моя деятельность смогла упростить жизни людей.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

Люблю своё дело и стараюсь повышать планку с каждым новым проектом за который берусь.

Связаться со мной:

Почта | [email protected]

Skype | Russell Libertson (live:c2fd61c7b40b25a7)

Telegram | @russellibertson

Whatsapp/Viber | +380677188370