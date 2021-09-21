Занимаюсь я разработкой лендингов(одностраничники), сайтов визиток,
интернет-магазинов и корпоративных сайтов.
При заказе моих услуг вы получите: честность и легкий подход, стабильную связь со мной!
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ любой сложности
- UX/UI дизайн
- Frontend-программирование
Мои навыки:
- Дизайн сайтов(Figma, Photoshop, XD, Sketch, Axure RP)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, React)
- Интеграция проекта с CMS Wordpress, MODx, Opencard, Joomla, Tilda
- Настройка Google Adwords и Я.Директ
Веду разработку с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории.
Всегда выкладываюсь на все 100% и подхожу к своей работе с большой ответственностью.
А так же я хочу, что бы моя деятельность смогла упростить жизни людей.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
Люблю своё дело и стараюсь повышать планку с каждым новым проектом за который берусь.
Связаться со мной:
Почта | [email protected]
Skype | Russell Libertson (live:c2fd61c7b40b25a7)
Telegram | @russellibertson
Whatsapp/Viber | +380677188370
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