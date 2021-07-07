Сверстать по макету стандартными блоками bootstrap 5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок1093 просмотра

привет

макет нарисован от руки. Нужно взять стандартные блоки бутстрапа 5 и собрать 3 страницы (некоторые элементы повторяются).

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макеты, описание блоков https://drive.google.com/drive/folders/1M44qYVZ0UxeqkodANrBzTHeiyTQBezD6?usp=sharing

бюджет 2000р.

Bootstrap
4 года назад
irbis90
Роман 
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Выбранный исполнитель

frOstzz
Максим 
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$30
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Escrow
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Приятно иметь дело с Романом, всегда на связи, четко знает чего хочет, это очень хорошее качество

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