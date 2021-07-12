Требуются доработки на сайте sale-faw.avsmotors.ru. Необходимо добавить стрелочки на фото в каталоге, возможность увеличения изображений и сертификатов дилера, а также автоматическую смену фотографий при переключении цвета. Также нужно вставить видео с YouTube и проработать задачи, связанные с доработкой сайта.