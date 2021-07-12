Внести правки в верстку

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка146 просмотров

правки в верстку

4 года назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Всё хорошо. Доделано до нужного результата.
Работаем с Евгением не в первый раз. Как всегда, оплата своевременная, задача четкая и ясная. Рекомендую заказчика. Буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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