Необходима верстка сайта на вордпрессе. Сейчас отдизайнены 17 страниц. +3 шаблона страниц.

Часть блоков имеют уникальный дизайн - их нужно просто сверстать.

Часть блоков сквозные - располагаются сразу на нескольких страницах. Это блоки типа кейсы, новости, популярные товары и популярные услуги. Нужно сделать так, чтобы ими можно было управлять из админки.

В админке нужно сделать так, чтобы можно было подгружать любую картинку, которая будет отображаться на странице, любую подпись к блоку и выбрать страницу, на которую будет вести ссылка.

Проект на Фигме: https://www.figma.com/file/baGGEfiiLlShUfIqonLPSN/Люмен?node-id=0:1

Нюансы. Часть блоков и страниц уже готова.

Что необходимо сделать: оценить проект если бы его делали с нуля.

Далее я дам доступ к админке и фтп, чтобы вы могли оценить сколько уже готово и сколько нужно доделать. И уже обсудим окончательную цену за работу