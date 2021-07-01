Необходимо сверстать и установить макеты на платформу Битрикс. В приложении находятся все необходимые макеты. Ожидается качественная HTML-верстка по адекватным ценам.
Нужна верстка сайта на ВордПрессе. Цена не конечная
Необходима верстка сайта на вордпрессе. Сейчас отдизайнены 17 страниц. +3 шаблона страниц.
Часть блоков имеют уникальный дизайн - их нужно просто сверстать.
Часть блоков сквозные - располагаются сразу на нескольких страницах. Это блоки типа кейсы, новости, популярные товары и популярные услуги. Нужно сделать так, чтобы ими можно было управлять из админки.
В админке нужно сделать так, чтобы можно было подгружать любую картинку, которая будет отображаться на странице, любую подпись к блоку и выбрать страницу, на которую будет вести ссылка.
Проект на Фигме: https://www.figma.com/file/baGGEfiiLlShUfIqonLPSN/Люмен?node-id=0:1
Нюансы. Часть блоков и страниц уже готова.
Что необходимо сделать: оценить проект если бы его делали с нуля.
Далее я дам доступ к админке и фтп, чтобы вы могли оценить сколько уже готово и сколько нужно доделать. И уже обсудим окончательную цену за работу
Заявки фрилансеров
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