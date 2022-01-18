Мультилендинг (сайт по визам)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок522 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: нужен шаблон сайта, который будет меняться в зависимости от запроса пользователя. Если пользователь ищет визу в Польшу, на сайте информация о визе в Польшу, если визу в Индию, значит про Индию соответственно.Либо это будут разные сайты и их нужно будет размещать на поддоменах, либо на сайте будет какой-то скрипт работать, который будет менять инфу.Сайт может быть сделан в Tilda или на другой площадке

2 года назад
vanillaa
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад