Интеграция сайта на bitrix и retailCRM

Добрый день!

Нашей компании необходим технический специалист для произведения дополнительной настройки интеграции RetailCRM с другими системами (сайт на Bitrix и 1С).

Изначальная настройка уже была произведена, но некоторые моменты работают некорректно, появляются дополнительные доработки.

Готовы рассмотреть вариант постоянной поддержки (на пару часов в день) либо по конкретным задачам (присылаем задачу, Вы оцениваете сроки и сообщаете цену).

Существенный минус - почти полное отсутствие технической документации по предыдущим настройкам и существующим скриптам. У нас в штате есть свой веб-программист (занимается только сайтом) и программисты 1С, возможно общение с ними при необходимости.

Хотели бы узнать, готовы ли Вы будете взяться за такую работу и сколько это для на с будет стоить?

Наш сайт: https://imarket.by/