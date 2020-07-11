Логотип и наклейку

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Закрыт35 заявок557 просмотров

[table]Добрый день! мне требуется разработка логотипа и наклейки для нашей продукции, которая будет подходить для - 1) торты для собак, 20 лакомства для собак, 30 косметика для собак. вся продукция 100 процентов ограник ( натуральная). эта наклейка будет на всех продукцияхОбязательные требования1) указание фирмы - Sherman ( Шерман). Наверное, лучше на англиском языке, или на том и том ( два варианта) 

2) надпись, которая подойдет для всей продукции, например - 100 процентов Organic или что то в этом роде 

Ниже прикрепила файлы. эти работы мне нравятся как логотип . если попытаетесь изобразить силуэт собаки или фото, то мы занимается Итальянскими кане корсо и американскими буллями, есть еще бигли- но не критично если не поместится[/table]

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