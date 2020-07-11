Внести одну правку в логотип

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Завершен3 заявки296 просмотров

Необходимо внести одну правку в логотип, сделать букву L большой и сохранить стиль логотипа. 

Логотип предоставлен в формате .ai

5 лет назад
v_drapii
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отличное исполнение работы. Очень быстро и результативно!
Все хорошо. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад