Разработка логотипа для игровой студии AuroraGames Логотип должен состоять из черного и белого. Мы разрабатываем мобильные игры.
Внести одну правку в логотип
Необходимо внести одну правку в логотип, сделать букву L большой и сохранить стиль логотипа.
Логотип предоставлен в формате .ai
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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