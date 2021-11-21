Добрый день!Хочу предложить заказ. Хотим заказать дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в нише ITСтраницы будет делаться на субдомене legarithm.io Примерная структура страницы: https://docs.google.com/document/d/1d7WRFPguLATd4acIr-duVsm0d4OqRO4cIeyi-X7Gnys/edit?usp=sharingНужен очень качественный дизайн с картинками не из банка картинок. Дизайн должен быть интересный, блоки ...
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день!Хочу предложить заказ. Хотим заказать дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в нише ITСтраницы будет делаться на субдомене legarithm.io Примерная структура страницы: https://docs.google.com/document/d/1d7WRFPguLATd4acIr-duVsm0d4OqRO4cIeyi-X7Gnys/edit?usp=sharingНужен очень качественный дизайн с картинками не из банка картинок. Дизайн должен быть интересный, блоки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
Добрый день! Хочу предложить заказ. Хотим заказать дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в нише IT Страницы будет делаться на субдомене legarithm.io Примерная структура страницы: https://docs.google.com/document/d/1d7WRFPguLATd4acIr-duVsm0d4OqRO4cIeyi-X7Gnys/edit?usp=sharing Нужен очень качественный дизайн с картинками ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо внести одну правку в логотип, сделать букву L большой и сохранить стиль логотипа. Логотип предоставлен в формате .aiЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад