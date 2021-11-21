v_drapii

Владислав v_drapii

 
27 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в IT

    Добрый день!Хочу предложить заказ. Хотим заказать дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в нише ITСтраницы будет делаться на субдомене legarithm.io Примерная структура страницы: https://docs.google.com/document/d/1d7WRFPguLATd4acIr-duVsm0d4OqRO4cIeyi-X7Gnys/edit?usp=sharingНужен очень качественный дизайн с картинками не из банка картинок. Дизайн должен быть интересный, блоки ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в сфере IT

    Добрый день!Хочу предложить заказ. Хотим заказать дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в нише ITСтраницы будет делаться на субдомене legarithm.io Примерная структура страницы: https://docs.google.com/document/d/1d7WRFPguLATd4acIr-duVsm0d4OqRO4cIeyi-X7Gnys/edit?usp=sharingНужен очень качественный дизайн с картинками не из банка картинок. Дизайн должен быть интересный, блоки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн лендинга под юридические услуги IT

    Добрый день! Хочу предложить заказ. Хотим заказать дизайн страницы (лендинга) под продажу юридических услуг в нише IT Страницы будет делаться на субдомене legarithm.io  Примерная структура страницы: https://docs.google.com/document/d/1d7WRFPguLATd4acIr-duVsm0d4OqRO4cIeyi-X7Gnys/edit?usp=sharing Нужен очень качественный дизайн с картинками ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
nadya_grishina
21 годРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Все хорошо. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Отличное исполнение работы. Очень быстро и результативно!
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