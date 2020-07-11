Логотип для компании по продаже неодимовых магнитов

Нужен содержательный логотип magnet67 в виде магнита, который притягивает деньги или Ваша идея)

Ссылка на сайт конкурента: https://smolmagnit.ru/

Ссылка на мой недосайт: http://www.magnet67.ru/

Население использует нашу продукцию в основном для экономии бюджета (ставят на счётчики воды и электричества)

Сама продукция не запрещена, но такое использование запрещено законом, а моя обязанность, как распространителя данной продукции оповестить, что установка магнита на счётчики запрещена законом РФ, что в свою очередь можно наоборот использовать как рекламу)

В голову приходят логотипы охотников за приведениями (перечёркнутая продукция в кружочке)

По бюджету думаю будет зависеть от проявленной креативности и информативности самого логотипа.

Минимализм, ничего лишнего.

При отклике прошу указывать видимый размер оплаты труда.