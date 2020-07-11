Создать логотип для бренда женской одежды

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Закрыт29 заявок475 просмотров

Логотип должен быть в стиле минимализм 

5 лет назад
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Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Анна
 
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ТОП-5
Логотипы и Знаки
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