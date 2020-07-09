Логотип в стиле минимализм,сроки -1 неделя,все подробности объясню по телефону
Редизайн логотипа
Необходимо сделать редизайн логотипа и добавить (придумать) пиктограмму.
На выходе хотим получить - "вытянутый", 3:1 логотип для сайта, квадратный логотип для сайта 1:1 и favicon.
Желательно создать макет визитки. Исходный логотип во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужен логотип в виде буквы W, которая при этом будет похожа на морду быка с рогами (примерно, как на рисунке). При этом без перебора в сторону лица быка. То есть это в первую очередь буква ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день! Во вложение бриф. По срокам сориентируйте меня пожалуйста.Бюджет 50 $Закрыт5 лет назад
- $50
Добрый день, нам необходим Логотип или прописано красивым Шрифтом название. Мы открываем сеть мастерских по Кузовному ремонту название КУТУЗОВВ KUTUZOVV слоган "Если кузов - тебе в КУТУЗОВВ" (не обязательно его включать в логотип) ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Нужен логотип столярный мастерскойЛоготипы и Знаки47 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Необходимо разработать логотип, некое фоновое заполнение (background), а так же визитку, для it-проекта. Подробнее в переписке.. При качественном выполнении возможно сотрудничество..Завершен5 лет назад
Требуется создать логотип интернет магазина Русских сувениров, матрешек ориентированный на западного потребителя.Завершен5 лет назад
Нужен логотип для сайта HyipLab, дизайн сайта уже готов, проект находится на этапе верстки. Многие стремяться сделать серьезные и крутые логотипы. Мне нужен фан, стиль, необыкновенность. Т.к. 90% лого похожи между собой и могут ...Завершен5 лет назад
Логотипы для производственных подразделений завода. Всего нужно 6 логотипов в одной стилистике, сочетающихся с основным логотипом предприятия. Дедлайн 16 июля.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать логотип для девушки-врача которая представляет медицинские услуги по подологии (лечение ног) Врача зовут Елена Доброская ( имя и фамилию желательно поместить в логотип) прикрепил фото логотипа который у нее на данный ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт5 лет назад