Редизайн логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт5 заявок208 просмотров

Необходимо сделать редизайн логотипа и добавить (придумать) пиктограмму.

На выходе хотим получить - "вытянутый", 3:1 логотип для сайта, квадратный логотип для сайта 1:1 и favicon.

Желательно создать макет визитки. Исходный логотип во вложении

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pokladovs
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