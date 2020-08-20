Логотип для Сети сервисов для Кузовного ремонта

# 1 — $ 50

Добрый день, нам необходим Логотип или прописано красивым Шрифтом название.

Мы открываем сеть мастерских по Кузовному ремонту название КУТУЗОВВ KUTUZOVV

слоган "Если кузов - тебе в КУТУЗОВВ" (не обязательно его включать в логотип)

Там сам герой Кутузов не имеет никакого значения к названию, просто созвучен к слову Кузов.

Будет разделение Кутузовв / Кутузовв бизнес / Кутузовв АРТ, разные направления, разная целевая аудитория, возможно на них будем использовать другой цвет. Бизнес более строгий синий или черный, арт - это тюнинг там яркий, и основной кутузов наиболее приятный всем на глаз.