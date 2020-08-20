Логотип для Сети сервисов для Кузовного ремонта

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен29 заявок1494 просмотра
#1$50

Добрый день, нам необходим Логотип или прописано красивым Шрифтом название.

 Мы открываем сеть мастерских по Кузовному ремонту название КУТУЗОВВ KUTUZOVV

слоган "Если кузов - тебе в КУТУЗОВВ"  (не обязательно его включать в логотип)

Там сам герой Кутузов не имеет никакого значения к названию, просто созвучен к слову Кузов. 

Будет разделение Кутузовв / Кутузовв бизнес / Кутузовв АРТ, разные направления, разная целевая аудитория, возможно на них будем использовать другой цвет. Бизнес более строгий синий или черный, арт - это тюнинг там яркий, и основной кутузов наиболее приятный всем на глаз.

5 лет назад
Gradislav
Евгени 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
#1
Победитель конкурса из более 30ти участников! Вариант понравился сразу, но решили еще посмотреть на другие предложения. Выбор пал на 2 варианта. Пришлось выходить на улицу с 4мя образцами и опрашивать непосредственно людей из ЦУ. С большим отрывом в3 раза победил вариант Степана. Все материалы были быстро нам поставлены и внесены корректировки необходимые нам. Благодарю за труд и участие в нашем конкурсе.
Хороший заказчик, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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