Добрый день. Нужен логотип столярный мастерской
Логотип для Сети сервисов для Кузовного ремонта
Добрый день, нам необходим Логотип или прописано красивым Шрифтом название.
Мы открываем сеть мастерских по Кузовному ремонту название КУТУЗОВВ KUTUZOVV
слоган "Если кузов - тебе в КУТУЗОВВ" (не обязательно его включать в логотип)
Там сам герой Кутузов не имеет никакого значения к названию, просто созвучен к слову Кузов.
Будет разделение Кутузовв / Кутузовв бизнес / Кутузовв АРТ, разные направления, разная целевая аудитория, возможно на них будем использовать другой цвет. Бизнес более строгий синий или черный, арт - это тюнинг там яркий, и основной кутузов наиболее приятный всем на глаз.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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