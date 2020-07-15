Нужен логотип для сайта HyipLab, дизайн сайта уже готов, проект находится на этапе верстки.

Многие стремяться сделать серьезные и крутые логотипы. Мне нужен фан, стиль, необыкновенность. Т.к. 90% лого похожи между собой и могут быть вообще собраны роботом. Предлагаю обыграть тему пикселей 90х в лого, типа как были игры в Сеге или других приставках в то время.

В лого нужно придумать иконку, обыграть тему хайпов. Как можно выразить эту тематику одной иконкой… мне сложно представить. И соответственно фраза “HyipLab”. Думаю без дополнительных фраз и пр. Иконка + название. Лого хочется интересное, с смыслом. Наполненное так сказать.

Дизайн сайта

https://www.figma.com/proto/pqGnfcO8wGsAhKKceohUzU/hyiplab.net?node-id=79%3A6&viewport=709%2C-1395%2C0.5&scaling=min-zoom