Логотип

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Завершен29 заявок740 просмотров

Нужен логотип для сайта HyipLab, дизайн сайта уже готов, проект находится на этапе верстки.

Многие стремяться сделать серьезные и крутые логотипы. Мне нужен фан, стиль, необыкновенность. Т.к. 90% лого похожи между собой и могут быть вообще собраны роботом. Предлагаю обыграть тему пикселей 90х в лого, типа как были игры в Сеге или других приставках в то время. 

 

В лого нужно придумать иконку, обыграть тему хайпов. Как можно выразить эту тематику одной иконкой… мне сложно представить. И соответственно фраза “HyipLab”. Думаю без дополнительных фраз и пр. Иконка + название. Лого хочется интересное, с смыслом. Наполненное так сказать.

Дизайн сайта 

https://www.figma.com/proto/pqGnfcO8wGsAhKKceohUzU/hyiplab.net?node-id=79%3A6&viewport=709%2C-1395%2C0.5&scaling=min-zoom 

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