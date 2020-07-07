Создать анимированный логотип для сайта

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Закрыт6 заявок373 просмотра

Требуется создать анимированный логотип в зелено серебристых цветах, цвета можно взять из старого лого.

Анимация должна быть не надоедливая, потихоньку чтоб что-то крутилось или изменялось но чтоб не пропадало и снова появлялась.

В файле примеры того что мне понравилось, можно как то из всего замиксовать. Старый лого с которого можно взять цвет с шестеренкой, шестеренку не обязательно использовать, можно придумать что то свое но тематика сайта техническая, собачки с кошечками не пойдут. 

5 лет назад
YrikkirY
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