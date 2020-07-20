Разработать логотип и фирменный стиль

Привет дорогие дизайнеры, у нас появилась потребность провести полный ребрендинг компании.

Сейчас наша компания занимается производством и дистрибьюцией каминов, а совсем скоро начнет заниматься производством мебели в Болгарии.

Нужно чтобы логотип красиво выглядел и имел интересный смысл, а также подходил к нашему сайту:

kamin. bg

Новое название бренда: MASOMI

Название ничего не значит, это просто сбор имен из детей начальства.

Если вы включите в цену еще и разработку оформления для соц сетей, это плюсик к вам)