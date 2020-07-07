Нужно разработать логотип для девушки-врача которая представляет медицинские услуги по подологии (лечение ног) Врача зовут Елена Доброская ( имя и фамилию желательно поместить в логотип) прикрепил фото логотипа который у нее на данный ...
Разработать логотипы на шевроны
Логотипы для производственных подразделений завода. Всего нужно 6 логотипов в одной стилистике, сочетающихся с основным логотипом предприятия.
Дедлайн 16 июля.
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