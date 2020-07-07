Сайт на тильде + лого

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Закрыт28 заявок588 просмотров

Ничего сложного.  Простенький сайтик на тильде, состоящий из 6-7 блоков. По-сути лендинг. Нужен симпатичный дизайн.

Логотип также нужен просто симпатичный, желательно хорошо запоминающийся. Ничего экстраординарного. 

Делается это все для студенческого нон-профит проекта в рамках университета. 

Работа скорее подойдет начинающему специалисту для формирования портфолио.

Tilda
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guest_15942200957963
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