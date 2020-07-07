Нужно разработать логотип для магазина все для сада

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Закрыт20 заявок555 просмотров

Не нужно ничего сверхестественного, нужен простой ,минималистичний дизайн.

Всё по вашему усмотрению, но предпочительнее зеленый и желтый цвета.

5 лет назад
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