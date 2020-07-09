Необходимо разработать логотип, фоновое заполнение и визитку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок276 просмотров

Необходимо разработать логотип, некое фоновое заполнение (background),

а так же визитку, для it-проекта. Подробнее в переписке..

При качественном выполнении возможно сотрудничество..

5 лет назад
StominV
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DKam_design
Дмитрий 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$14
2 дня
Заказ выполнен качественно и в срок. Советую как ответственного исполнителя!
Четко поставлена задача, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Амандык
 
24 года
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5 лет назад
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DKam_design
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Михаил
 
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онлайн
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Лучший дизайнер логотипов марта
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