Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок571 просмотр

Добрый день!

Во вложение бриф. По срокам сориентируйте меня пожалуйста.Бюджет 50 $

5 лет назад
Katerina1902
Катерина 
43 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$50
8 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Артем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
Никита
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад