Лёгкий и простой логотип для проекта портфолио.
Создать логотип для сайта
Добрый день.
Необходимо создать логотип для сайта в двух версиях.
Прообразы предоставлены в документе.
От вас нужна креативность реализации.
Шаг 1. Предложить несколько набросков. Можно и нужно высказать свои идеи. Отдельно обсуждается шрифт. Предоплата 30%
Шаг 2. После утверждения нарисовать финальную версию. Устранить замечания, если будут. Оплата 30%
Шаг 3. Передать оригиналы файлов. Оплата 40%.
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