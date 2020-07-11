Создать логотип для сайта

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Закрыт23 заявки680 просмотров

Добрый день.

Необходимо создать логотип для сайта в двух версиях.

Прообразы предоставлены в документе.

От вас нужна креативность реализации.

Шаг 1. Предложить несколько набросков. Можно и нужно высказать свои идеи. Отдельно обсуждается шрифт. Предоплата 30%

Шаг 2. После утверждения нарисовать финальную версию. Устранить замечания, если будут. Оплата 30%

Шаг 3. Передать оригиналы файлов. Оплата 40%.

5 лет назад
dobler658450
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