Разработать логотип на тему: "Аренда спецтехники"
Дизайн логотипа (3D структура днк «завернутая» в знак бесконечности.)
Ищу дизайнера, которому близка сфера нано технологий, инноваций, кто вдохновляется западным дизайном , простотой, действием. Умеет работать в 3Д. Мыслит нестандартно.
Логотип – структура днк «завернутая» в знак бесконечности.
Основная идея – возможность переформатировать программы тела, выходить в гармонию и автономность с миром, «соединять» миры (реальности и бессознательного. Знак как «Инь и Янь» – черное и белое, но совмещается вместе.
Идея отрисована в набросках (фото прикрепила), но совершенно не подходит для логотипа. Нужно взять идею за основу и сделать нано логотип.
1. Текстовый фрагмент логотипа
NASTYA IVANKINA
Название личного бренда
Nastya Ivankina инстаграм: nastyaivankina
Сайт будет на домене: Ivankina world
2.Перечислите основные услуги, которые предоставляет ваша компания
Телесно-ориентированная психотерапия. Перепрограммирование тела с помощью сознания (на уровне днк). Изменение ощущений при контакте с людьми (уходят заболевания, появляется расслабленность, ясность как управлять телом/чувствами/реальностью) поведения в реальности, бОльшая эффективность с наименьшими трудозатратами. Продукт новый для российского рынка.
Вывожу технику на массовый рынок, веду группы. Задача – тысячные залы, выступления по миру, консультации корпораций, топов и собственников компаний.
- Личное ведение на месяц 100 000 руб.
- Курсы по 2 месяца онлайн 30000-35000 руб
- Группы в живую Москва/Питер (в ближайшее время Монако, Новосибирск) . 4 дня по 8 ч – 500 евро
- Продукты массовые где идут техники для того, чтобы человек начал дома применять и стартовые знания о методе получил бесплатно/ за донейшн (добровольное пожертвование на усмотрение занимающегося), вебинары, ролики ютьюб и инстаграм.
3.Приведите примеры 3х логотипов, которые на ваш взгляд удачно выполнены.
Знак автомобильной марки Тесла. Простота, инновации. Должен завораживать, его должно хотеться рассмотреть. Врезаться в сознание.
4.Укажите цвета, которые должны присутствовать на логотипе
Голубо-синий холодные тона, стальной
5.Укажите форму к которой должен быть склонен логотип
Овал, знак бесконечности совмещенный со структурой ДНК
6.Опишите в свободной форме любую информацию, которая может быть полезной при разработке фирменного знака.
Моя целевая аудитория: Это люди-действия или стремящиеся ими стать, создавать, созидать. Готовые быстро принимать решения, меняться, брать ответственность за свое развитие и ситуации, которые происходят в их жизни. Для них ценность продукта, услуги важнее цены. Они выбирают не от цены, а от того отзывается ли человек и скорость решений, которую он может предоставить. В целом это люди из бизнес-среды, предпринимательства, четкие, конкретные.
Сейчас в ЦА основная аудитория 80% женщины 28-38 лет, мужчины приходят через женщину (жена, подруга, коллега рассказывает обо мне). В ближайшее время планируется выход (уже начался, например у организаторов Тони Робинсона проводила семинар) на корпоративные тренинги, большие массовые мероприятия про бизнес. Там ЦА будет смешенная, но в любом случае это бизнес-среда. Четкость, конкретика, стремление к развитию, повышению эффективности, свободе, независимости. Но не через достигаторство, «хождение по головам», а через естественность, принятие, расслабление и уважение пространства (стратегии вин-вин).
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