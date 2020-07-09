Перевести логотип в вектор!! СРОЧНО

Есть логотип, его нужно перевести в вектор (svg).

Я бы сделала сама но физически не успеваю.

Бюджет 100грн ( так как я половину сделала, там осталось только один элемент отрисовать в векторе и все)

Я кину вам файл в ai формате и объясню что надо доделать.

Если сделаете аккуратно и красиво, то буду постоянно кидать вам подобные работы.

НУЖНО СДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПАРУ ЧАСОВ!