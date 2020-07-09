Перевести логотип в вектор!! СРОЧНО

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Закрыт13 заявок370 просмотров

Есть логотип, его нужно перевести в вектор (svg).

Я бы сделала сама но физически не успеваю.

Бюджет 100грн ( так как я половину сделала, там осталось только один элемент отрисовать в векторе и все) 

Я кину вам файл в ai формате и объясню что надо доделать. 

Если сделаете аккуратно и красиво, то буду постоянно кидать вам подобные работы. 

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