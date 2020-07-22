Отрисовка лого

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Завершен44 заявки716 просмотров

Отрисовать лого для бренда купальников. 

5 лет назад
bold0
Ольга 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Из четырех предложенных Ольгой лого понравились все четыре! Отлично по качеству исполнения и по срокам. Очень довольны. Рекомендую!
Ольга отличный заказчик - быстрый ответ, всегда на связи, мгновенная оплата. Буду рада продолжить сотрудничество!

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