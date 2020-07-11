Мне нужен логотип для студии наращивания ресниц. Название студии Koala.Lash. К слову я уже взяла готовый логотип и изменила его приблизительно на то, что я хочу. Проблема в том, что это чужой логотип и мне надо его немного изменить: голову, нос, шрифт и т.д., но задумка «спящая коала с ресницами» желательно, чтобы осталась

Кстати, подпись «beauty room» можно убрать