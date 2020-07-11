Разработать логотип

$15
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка198 просмотров

Разработка логотипа для игровой студии AuroraGames

Логотип должен состоять из черного и белого. 

Мы разрабатываем мобильные игры.

5 лет назад
guest_15944809182109
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sh1zue
Юра 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель! Сделано все качественно и в срок!
Заказчик обрадовал.

Заявки фрилансеров

Sh1zue
Юра 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад