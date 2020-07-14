Разработка логотипа для игровой студии AuroraGames Логотип должен состоять из черного и белого. Мы разрабатываем мобильные игры.
Нарисовать логотип для цветочного листинга
Всем привет.
Необходимо нарисовать логотип для американского сайта, который является обозрителем лучших цветочных компаний по доставке цветов.
Основные пожелания:
1) Обязательно наличие зеленых цветов в логотипе. Код #81b304.
2) Возможно использование подписи-слогана, которую я предоставлю. Адрес сайта также предоставлю приватно.
3) Минимализм, поскольку проект а-ля новостник с акцентом на контенте и шрифтах.
4) Понимание дизайна западных сайтов, так как проект под бурж.
5) Размер в длину примерно 250-300 пикселей.
6) Расширение файла .png.
Буду ожидать предложений. Решение принимается завтра. Спасибо и всем классного выходного!
Выбранный исполнитель
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