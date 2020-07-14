Нарисовать логотип для цветочного листинга

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Завершен27 заявок527 просмотров

Всем привет.

Необходимо нарисовать логотип для американского сайта, который является обозрителем лучших цветочных компаний по доставке цветов.

Основные пожелания:

1) Обязательно наличие зеленых цветов в логотипе. Код #81b304.

2) Возможно использование подписи-слогана, которую я предоставлю. Адрес сайта также предоставлю приватно.

3) Минимализм, поскольку проект а-ля новостник с акцентом на контенте и шрифтах.

4) Понимание дизайна западных сайтов, так как проект под бурж.

5) Размер в длину примерно 250-300 пикселей.

6) Расширение файла .png. 

Буду ожидать предложений. Решение принимается завтра. Спасибо и всем классного выходного!

5 лет назад
dontslow9
32 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Sofya_R
Софья 
75 лет
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Была
месяц назад
5 лет назад
$25
4 дня
Escrow
Софья проявила нестандартный подход и в первом своем сообщении сразу же прислала эскиз логотипа. Само сотрудничество прошло очень комфортно и конструктивно. Рекомендую!
Все четко, понятно, оперативно. Сотрудничеством с Андреем очень довольна. Побольше бы таких заказчиков. Рекомендую.

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