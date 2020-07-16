Нужен простой минималистичный логотип
Логотип для шашлычного угля
Требуется разработка логотипа для компании, занимающейся продажей угля для шашлыков и гриля. 3 варианта на выбор, затем возможна небольшая доработка выбранного варианта.
Цветовая гамма чёрно-белая. Нужны варианты для использования на белом и на чёрном фоне.
Текст: уголь для гриля и мангала.
Пример во вложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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